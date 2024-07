Zaključen izbirni postopek prvega prijavnega roka v študijskem letu 2024/2025

Ljubljana, 19. julija - Zaključen je izbirni postopek prvega prijavnega roka za slovenske državljane in državljane držav članic EU za vpis v prvi letnik na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v prihodnjem študijskem letu na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov. Sprejetih je 12.077 kandidatov, nesprejetih pa 3366.