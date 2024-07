V Izraelu od nedelje na vojaško služenje tudi ultraortodoksni judi

Tel Aviv, 19. julija - Približno 3000 ultraortodoksnim judom v starosti med 18 in 26 let bo izraelska vojska od nedelje do konca leta poslala obvestila o vpoklicu na služenje vojaškega roka, je v četrtek napovedal obrambni minister Joav Galant. Vpoklic novih nabornikov pomeni, da bo prenehala veljati dolgoletna izjema za ultraortodoksne jude.