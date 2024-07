Cene pri proizvajalcih junija nižje

Ljubljana, 19. julija - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se junija v primerjavi z majem znižale za 0,2 odstotka, v primerjavi z lanskim junijem pa so bile nižje za 2,1 odstotka, je objavil statistični urad. Medletno so pri pocenitvah prednjačili energenti, v mesečni primerjavi pa surovine.