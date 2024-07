Ljubljanska borza uvodoma negativno

Ljubljana, 19. julija - Ljubljanska borza se je dopoldne obarvala rdeče. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 nazadoval za 0,27 odstotka. Največ, 1,22 odstotka, izgubljajo delnice Luke Koper. Najbolj prometne pa so delnice Krke in NLB, s prvimi je bilo doslej sklenjenih za skoraj 600.000 evrov poslov, z drugimi pa za nekaj manj kot 440.000 evrov.