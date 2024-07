Tehnične težave tudi v nekaterih slovenskih podjetjih

Ljubljana, 19. julija - Zaradi širšega globalnega izpada informacijskih sistemov se s težavami soočajo tudi nekatera podjetja v Sloveniji. Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana imajo težave s sistemi za prijavo na let, zato trenutno prihaja do manjših zamud v odhodih letal. S težavami se soočajo tudi v novomeški Krki, so potrdili za STA.