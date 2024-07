Med nagrajenci Kennedyjevega centra Grateful Dead, Francis Ford Coppola in Bonnie Raitt

New York, 19. julija - V Washingtonu bodo 8. decembra podelili 47. nagrade za umetnost Kennedyjevega centra, najpomembnejša priznanja v ameriški umetnosti. Letošnji nagrajenci so rock skupina Grateful Dead, filmski režiser Francis Ford Coppola, jazzovski umetnik Arturo Sandoval in kantavtorica Bonnie Raitt. Priznanje bo prejelo tudi glasbeno prizorišče The Apollo.