Pri gradu Snežnik še zadnji sklop festivala Plavajoči grad

Stari trg pri Ložu, 19. julija - Pri gradu Snežnik se bo danes začel še zadnji sklop dogodkov festivala Plavajoči grad, ki so ga organizatorji letos razpršili na več lokacij in pripravili v nekoliko manjši izvedbi. Zamislili so si intimnejšo obliko, tudi nastopajočih skupin bo manj kot v preteklih letih, njihovi nastopi pa bodo temeljili na prostovoljnih prispevkih.