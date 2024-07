V noči na soboto ob nevihtah tudi močni nalivi

Ljubljana, 19. julija - Danes bo predvsem sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. Najbolj vroče bo na Primorskem. Ponoči pa bodo nevihte vse pogostejše in se do jutra razširile nad večji del Slovenije. Pričakovati je močnejše nalive. Agencija RS za okolje (Arso) je zato za vso državo izdala oranžno opozorilo.