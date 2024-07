Most čez Savo v Sevnici bodo odprli že v soboto

Sevnica, 19. julija - V soboto dopoldne bodo dva dni pred rokom odprli most čez Savo v Sevnici in s tem državno cesto Boštanj-Planina pri Sevnici, je objavila Direkcija RS za infrastrukturo. V času popolne zapore so izvedli več del, vendar pa zaradi previsokih temperatur ni bilo možno izvesti dilatacij. To bodo izvedli segmentno ob dvosmernem prometu.