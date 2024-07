Avgusta sečnja dreves na območju Brda

Ljubljana, 19. julija - V gozdu na območju Griča in Šujice v bližini Lesnine Brdo v Ljubljani bo družba Slovenski državni gozdovi 1. avgusta začela sečnjo in spravilo lesa v državnem gozdu. Dela bodo predvidoma zaključena v roku enega meseca, sprehajalce pa ob tem naprošajo, da se zaradi svoje varnosti izogibajo delovišču in upoštevajo navodila pristojnih.