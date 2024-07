V Rusiji končujejo hitro sojenje ameriškemu novinarju Gershkovichu

Jekaterinburg, 19. julija - V ruskem Jekaterinburgu se je okoli 11. ure po lokalnem času začela sklepna faza sojenja ameriškemu novinarju Evanu Gershkovichu, obtoženemu vohunjenja. Proces proti 32-letniku, ki mu v primeru obsodbe grozi do 20 let zapora, se je začel konec junija. Za danes so napovedane zaključne besede, kar utira pot zelo verjetni obsodbi, poročajo agencije.