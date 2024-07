Triglav skladi glavni partner Slovenske hiše v Parizu

Ljubljana, 19. julija - Glavni partner Olimpijskega komiteja Slovenije pri projektu Slovenske hiše v Parizu so Triglav skladi, so sporočili z OKS in dodali, da želijo s projektom krepiti prisotnost slovenskega gospodarstva na največjem športnem tekmovanju na svetu, navijačem pa ponuditi osrednji prostor za srečevanje v okviru pestrega športnega dogajanja.