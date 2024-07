Vreme: Dopoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 19. julija - Popoldne bo večinoma sončno, predvsem na severozahodu bo nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo nadaljevale v večer. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem ob šibki burji do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo nevihte vse pogostejše in se do jutra razširile nad večji del Slovenije. Pojavljali se bodo močnejši nalivi.

V soboto bo sprva oblačno s padavinami, deloma nevihtami. Še bodo nastajali nalivi. Čez dan bodo padavine od zahoda slabele in postopno ponehale. Proti večeru se bo razjasnilo. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem okoli 23, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bo predvsem sredi dneva in popoldne po nižinah še velika toplotna obremenitev. Najbolj vroče bo na Primorskem, kjer je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Od noči na soboto do sobotnega dopoldneva bodo ob nevihtah povsod po Sloveniji nastajali močni nalivi.

Obeti: V nedeljo bo sprva pretežno jasno z nekaj megle po kotlinah, popoldne pa se bodo od zahoda začele pojavljati plohe in nevihte. Spet bo topleje. V ponedeljek bo spremenljivo z občasnimi krajevnimi plohami ali nevihtami.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se zadržuje območje visokega zračnega tlaka. Ciklon z vremensko fronto se pomika proti srednji Evropi. Z vetrovi vzhodnih smeri k nam v spodnjih plasteh priteka nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo dokaj sončno in vroče vreme. Nekaj več oblačnosti bo v Alpah, kjer bodo popoldne nastale plohe in nevihte, ki se bodo ponoči širile proti vzhodu. Ob severnem Jadranu bo pihala povečini šibka burja. V soboto bo v krajih zahodno od nas sončno, drugod pa spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Ob Jadranu bo zapihala šibka burja.

Biovreme: Danes popoldne se bo obremenitev zaradi vremena nekoliko povečala. V soboto bo vpliv vremena zmerno obremenilen, pojavljala se bo nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo.