Velenjska lokalna podjetja razpisala 114 štipendij za deficitarne poklice

Velenje, 21. julija - Na letošnji javni poziv velenjske občine delodajalcem za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice v šolskem oz. študijskem letu 2024/2025 se je odzvalo pet velenjskih podjetij, ki so razpisala 114 štipendij. Od tega 60 za dijake in 54 za študente, so sporočili z velenjske občine. Ta štipendije tudi sofinancira.