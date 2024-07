Hafnerjev memorial v 15. ediciji prinaša vrsto dogodkov

Škofja Loka, 19. julija - Poletno dogajanje v Škofji Loki, Kranju, Cerknem in Železnikih bo od danes pa do 27. julija popestril tradicionalni festival In Memoriam prof. Peter Hafner oziroma krajše Hafnerjev memorial. Festival, ki letos praznuje 15-letnico, bo ponudil vrsto glasbenih dogodkov, pa tudi filmske projekcije, predstave in različne delavnice.