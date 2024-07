Los Angeles, 19. julija - V starosti 94 let je umrl ameriški komik in igralec Bob Newhart. Umrl je na svojem domu v Los Angelesu po nizu krajših bolezni, je sporočil njegov publicist. Znan je bil po televizijski seriji Veliki pokovci (The Big Bang Theory) in božičnem filmu Škrat, poročajo tuje tiskovne agencije.