V javni razpravi novela gradbenega zakona

Ljubljana, 19. julija - Ministrstvo za naravne vire in prostor je v javno razpravo poslalo novelo gradbenega zakona, katere cilj je med drugim tudi izboljšati učinkovitost postopkov izdaje gradbenih dovoljenj. V luči tega v novelo prenašajo tudi rešitve, ki so bile vključene v zakon o obnovi. Novela bo v javni razpravi do 1. avgusta.