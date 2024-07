Sarajevo, 19. julija - V Federaciji Bosne in Hercegovine so zabeležili prvi smrtni primer zaradi ošpic od razglasitve epidemije te nalezljive bolezni decembra lani, so v četrtek sporočili z zavoda za javno zdravstvo te entitete BiH. Doslej je za ošpicami zbolelo skoraj 6500 ljudi.