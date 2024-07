Margareth Menezes na ljubljanskem odru v brazilskih afropop ritmih

Ljubljana, 21. julija - Brazilska glasbenica Margareth Menezes bo drevi ob 21.00 s svojim odmevnim glasom in živahno ritmično energijo nastopila na odru Poletnega gledališča v Križankah. Na glasbenem prizorišču bosta z Branetom Rončelom in drugimi predstavila brazilski afropop, ki združuje brazilske, afriško-karibske, reggae, calypso, salsa in pop elemente.