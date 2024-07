Cene nafte navzdol

Singapur, 19. julija - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale, na kar je vplivala informacija, da je kitajsko gospodarstvo v drugem četrtletju raslo počasneje od pričakovanj vlagateljev, in rast ameriškega dolarja. Ta se je okrepil po objavi spodbudnih podatkov o stanju na ameriškem trgu dela in industrijski proizvodnji v začetku tedna.