Azijske borze v rdečem

Tokio, 19. julija - Indeksi na azijskih borzah so sledili slabemu razpoloženju vlagateljev z Wall Streeta in v današnjem trgovanju beležili padce. Optimizem na trgih glede pričakovanega znižanja obrestnih mer v ZDA je namreč zasenčila negotovost glede predsedniških volitev in skrbi glede kitajskega gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.