Zgodaj zjutraj zagorelo v Gajih pri Celju, požar že omejili

Celje, 19. julija - Na deponiji lesenih palet v Gajih pri Celju je zjutraj ob 4.20 izbruhnil požar, ki pa so ga gasilci že omejili. Kot je za STA povedal poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko, so požar gasile štiri gasilske enote, ki jim je požar uspelo hitro omejiti. Trenutno še gasijo požar in prekopavajo žarišča.