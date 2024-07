Tedenski pregled - svet od 19. do 25. 7.

Ljubljana, 26. julija - Predsednik ZDA Joe Biden je prekinil kampanjo za vnovično izvolitev in podprl kandidaturo podpredsednice Kamale Harris. V Rusiji so obsodili ameriškega novinarja Evana Gershkovicha in ameriško-rusko novinarko Alsu Kurmaševo. Težave operacijskega sistema Windows so ohromile poslovanje po svetu. Hrvaško je pretresel strelski napad v domu upokojencev.