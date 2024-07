V 78. letu starosti je umrl dolgoletni televizijski voditelj Lou Dobbs.

New York, 19. julija - V četrtek je umrl dolgoletni televizijski voditelj finančnih oddaj na televizijah CNN in Fox News Lou Dobbs, je med prvimi sporočil bivši predsednik ZDA Donald Trump. Dobbs je bil odločen podpornik Trumpa na Foxu in je širil teorije zarote o ukradenih predsedniških volitvah 2021. Zaradi tožb ga je vodstvo televizije Fox News leta 2021 odpustilo.