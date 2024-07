Newyorške borze končale v rdečem

New York, 18. julija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Tehnološke delnice so se v zadnjih dneh znašle pod pritiskom zaradi govoric, da je trg prekomerno obremenjen, potem ko je bil letos do zdaj zaradi navdušenja nad umetno inteligenco zelo uspešen, poroča francoska tiskovna agencija APF.