Požar na Krasu še ni pogašen, je pa stanje stabilno

Komen, 18. julija - Aktivnosti ob požaru na Krasu so po navedbah regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko še naprej v polnem teku. "Požar, ki se je danes razplamtel na Trstelju in Kačniku, še ni pogašen, je pa stanje stabilno," so sporočili danes zvečer. Dodali so, da se požar ne širi več.