Požar na Krasu še ni pogašen, je pa stanje stabilno

Komen, 18. julija - Aktivnosti ob požaru na Krasu so po navedbah regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko še naprej v polnem teku. "Požar, ki se je danes razplamtel na Trstelju in Kačniku, še ni pogašen, je pa stanje stabilno," so sporočili danes zvečer. Dodali so, da se požar ne širi.