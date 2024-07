V železniški nesreči na severu Indije dva mrtva, 35 ranjenih

New Delhi, 18. julija - Na severu Indije je danes iztiril potniški vlak, pri čemer se je več vagonov prevrnilo. V nesreči sta umrli dve osebi, še 35 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti in dodale, da je reševalna akcija že zaključena. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.