Pogačar: Smo se že odločili, katera etapa bo kraljevska?

Nica, 18. julija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) po današnji 18. etapi dirke po Franciji že pogleduje proti petku in zanj kraljevski etapi od Embruna do Isole 2000 (144,6 km). V izjavi za organizatorje dirke je bil znova igrivo razpoložen, a ni izdal taktike za 19. etapo.