Večer o izvolitvi Von der Leyen (19. 7.)

Maribor, 18. julija - Boris Jaušovec v komentarju Topovi in maslo piše o vnovični izvolitvi Urusle von der Leyen na čelo Evropske komisije. Avtor meni, da ji je uspelo, ker je kompromise razdajala na vse strani, razen na skrajno desno in levo. Poudarja, da je v svojem nagovoru pred glasovanjem političnim skupinam namenila besede, ki so jih želele slišati.