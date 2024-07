Campenaerts najboljši iz ubežne skupine, v glavnini mirno

Nica, 18. julija - Belgijec Victor Campenaerts (Lotto Dstny) je zmagovalec 18. etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Gapa do Barcelonnetta (179,5 km) je pričakovano prišlo do obračuna ubežnikov, medtem ko je glavnina mirno peljala do cilja in zaostala 13:40 minute. V skupnem seštevku še naprej vodi slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).