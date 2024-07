Na Krasu po dveh letih spet večji požar, ki še ni pod nadzorom

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Komen, 18. julija - Dve leti po največjem požaru v zgodovini samostojne Slovenije je na Krasu znova zagorelo. Dopoldne je požar izbruhnil v bližini naselja Škrbina ter se zaradi močnega vetra razširil po pobočju Trstelja in sosednjega Kačnika. Pri gašenju pomagajo tudi letali air tractor in helikopterji in gasilci računajo, da bo ogenj zvečer pod nadzorom.