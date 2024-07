Politične skupine: Podpora von der Leyen kot ščit pred skrajno desnico

Strasbourg, 18. julija - V štirih političnih skupinah, ki so danes na tajnem glasovanju v Evropskem parlamentu Ursuli von der Leyen zagotovile podporo za nov mandat na čelu Evropske komisije, so pozdravili njeno vnovično izvolitev. V EPP, S&D, Renew in Zelenih pri tem poudarjajo, da so nasproti skrajni desnici stopile proevropske in demokratične sile.