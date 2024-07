Dogajanje na konjiškem bazenu s sporočilom, da so vodni užitki za vse ljudi

Slovenske Konjice, 19. julija - Z dogodkom Dan brez vozička in akcijo Voda vzame voda vrne, ki danes poteka na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah, želijo po besedah Branka Ravnaka iz Plavalnega kluba Slovenske Konjice sporočiti, da so vodni užitki in javna kopališča za vse ljudi, tudi invalide in starejše. Obenem osveščajo o nevarnostih skokov in padcev v vodo.