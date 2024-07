Indeks vodilnih gospodarskih kazalnikov ZDA nazadoval tudi junija

New York, 18. julija - Indeks vodilnih gospodarskih kazalnikov ZDA je junija nazadoval za 0,2 odstotka na 101,1 točke, je danes sporočila newyorška organizacija Conference Board. Hkrati je nekoliko izboljšala podatke za maj, in sicer na le 0,4-odstotno in ne 0,6-odstotno nazadovanje na mesečni ravni.