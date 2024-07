Bravo po podaljšku v 2. kvalifikacijski krog konferenčne lige

Cardiff, 18. julija - Nogometaši Brava so na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij konferenčne lige v Walesu po podaljšku premagali ekipo Connah's Quay Nomads z 2:0 (0:0, 1:0). Ljubljančani so se tako uvrstili v 2. krog kvalifikacij, potem ko so prvo tekmo doma izgubili z 0:1.