V Rusiji se za zaprtimi vrati nadaljuje sojenje ameriškemu novinarju Gershkovichu

Jekaterinburg, 18. julija - V ruskem Jekaterinburgu se je danes za zaprtimi vrati nadaljevalo sojenje ameriškemu novinarju Evanu Gershkovichu, ki je obtožen vohunjenja. Proces proti 32-letniku, ki mu v primeru obsodbe grozi do 20 let zapora, se je začel konec junija, zaključne besede pa je sodišče danes napovedalo za petek. To utira pot skorajšnji obsodbi.