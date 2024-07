V Salzburgu pripravljeni na poletni festival

Salzburg, 19. julija - V Salzburgu se bo danes začel poletni umetniški festival z več kot stoletno tradicijo. Z dvodnevnimi uvodnimi prireditvami bodo obiskovalce mesta popeljali do sobotnega odprtja, ko bo na sporedu klasika Slehernik Huga von Hofmannsthala v novi postavitvi. Priznani operno-gledališki in koncertni festival bo trajal do konca avgusta.