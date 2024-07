Na Ljubljanski borzi v ospredju Krkine delnice

Ljubljana, 18. julija - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 0,21 odstotka na 1675,86 točke. V prvi kotaciji so se podražile le delnice NLB, medtem ko so bile najbolj prometne, Krkine delnice, med tistimi, ki so se pocenile. Vlagatelji so opravili za 1,56 milijona evrov prometa, od tega dobrih 620.000 evrov z delnicami Krke.