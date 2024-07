Konec tedna zaradi del zaprta Topniška ulica v Ljubljani

Ljubljana, 18. julija - Zaradi rekonstrukcije bo v soboto in nedeljo za ves promet zaprt odsek Topniške ulice med Dunajsko cesto in Peričevo ulico. Obvoz bo označen, mestni avtobusi bodo vozili po spremenjenih trasah. V bližini je zaprt tudi odsek Linhartove ceste od Železne ceste do križišča s Topniško ulico.