Golob in Zelenski podpisala varnostni sporazum med Slovenijo in Ukrajino

Oxford, 18. julija - Premier Robert Golob in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sta danes ob robu vrha Evropske politične skupnosti v bližini Oxforda podpisala sporazum o sodelovanju na področju varnosti in dolgoročni podpori med državama za obdobje desetih let. Kot je ob podpisu poudaril Golob, je sporazum pomemben dokaz močne in stalne podpore Ukrajini.