Bivšega ameriškega vojaka v Rusiji obsodili na 13 let zapora

Moskva, 18. julija - Sodišče v Moskvi je bivšega padalca v ameriški vojski in rock glasbenika Michaela Travisa Leakea zaradi trgovanja z mamili danes obsodilo na 13 let zapora v koloniji s strogim režimom. V priporu je od junija lani, ko so ga prijeli na podlagi obtožb o organizaciji trgovine z mamili, v katero so bili vpleteni mladi.