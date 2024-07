Zagovornik načela enakosti ministrici Tanji Fajon predstavil letno poročilo

Ljubljana, 18. julija - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo, so zapisali v sporočilu za javnost. Med drugim jo je opozoril, da Slovenija nima celovite strategije za boj proti diskriminaciji in izpostavil, da so nekateri javni objekti nedostopni za osebe z invalidnostjo.