V Nemčiji v polletju rekordne zamude vlakov

Berlin, 18. julija - Upravljalec nemških železnic Deutsche Bahn je v prvem polletju zabeležil rekordno slabe podatke o točnosti vlakov. Brez večjih zamud je med januarjem in koncem junija na cilj v Nemčiji prispelo le 62,7 odstotka vlakov na daljših razdaljah. V družbi za to krivijo stavke, gradbena dela in slabo vreme. Lani je bil ta delež 68,7-odstoten.