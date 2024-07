V Piranu s kampanjo o primernem obnašanju obiskovalcev

Piran, 18. julija - Javno podjetje Okolje Piran je ta teden začelo akcijo Love Piran, s katero želi ozaveščati obiskovalce občine Piran o pravilnem obnašanju na destinaciji. V ta namen so po vzoru drugih držav pripravili letake in plakate s slikovnimi navodili o sprejemljivem vedenju v Piranu, so danes sporočili iz družbe Okolje.