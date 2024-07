Zavod za gozdove poziva k ohranjanju prevoznosti gozdnih cest in protipožarnih presek

Ljubljana, 18. julija - Požar na Krasu, ki je izbruhnil dopoldne, se zaradi vetra hitro širi in lahko hitro spreminja smer, zato Zavod za gozdove Slovenije poziva lastnike gozdov, naj v času intervencij ne zahajajo v tamkajšnje gozdove. Če pa tam izvajajo sečnjo, naj čim prej umaknejo mehanizacijo in tako zagotovijo prevoznost gozdnih cest, vlak in protipožarnih presek.