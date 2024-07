Slovenski politični vrh čestital von der Leyen ob izvolitvi na čelo Evropske komisije

Ljubljana, 18. julija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar, premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon so danes Ursuli von der Leyen čestitali za ponovno izvolitev na položaj predsednice Evropske komisije. Ob tem so poudarili, da se veselijo nadaljnjega plodnega sodelovanja v korist Evrope in njenih prebivalcev.