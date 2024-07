Na Krakovskem nasipu razstava fotografij predmetov Skuškove zbirke

Ljubljana, 18. julija - Na Krakovskem nasipu v Ljubljani je od danes na ogled nova razstava fotografij Azija sredi Ljubljane: Skuškova zbirka v Slovenskem etnografskem muzeju (SEM). Razstava predstavlja fotografije očarljivih detajlov azijskih mojstrovin, so zapisali v SEM, kjer so pripravili razstavo, ki bo na ogled do 19. avgusta.