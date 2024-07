Za vodenje uprave za varno hrano v igri le ena oseba

Ljubljana, 18. julija - V igri za direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je le še ena oseba. Na razpis sta prispeli dve prijavi, od tega ena popolna in ena nepopolna, ki pa je kandidat v nadaljevanju ni dopolnil, so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Rezultati razpisa bodo znani do sredine avgusta.