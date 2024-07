V Postojni bodo le dočakali novo športno dvorano

Postojna, 18. julija - Postojnska občina je danes napovedala skorajšnji začetek gradnje nove športne dvorane pri srednji gozdarski, lesarski in zdravstveni šoli. Kot so ob tem pojasnili, bo dvorana dostopna širokemu krogu uporabnikov, predvsem pa bodo s projektom, za katerega so si prizadevali kar nekaj časa, zagotovili potrebne površine za srednješolsko izobraževanje.